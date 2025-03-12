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Лавров: национальные интересы России и США никогда не будут идентичными

Лавров: национальные интересы России и США никогда не будут идентичными

Интересы России и США никогда не будут идентичными, они не совпадут даже на 50%. Такое заявление в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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