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Как сотрудник Morgan Stanley спас тысячи человек во время теракта 11 сентября 2001 года

Теракт, произошедший 25 лет назад, утром 11 сентября 2001 года считается крупнейшим терактом в мировой истории.

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