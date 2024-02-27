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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульский "Горэлектротранс" объяснил, почему трамваи не ездят по графику

Барнаульский "Горэлектротранс" объяснил, почему трамваи не ездят по графику

В Горэлектротрансе рассказали, что каждый будний день им не удаётся выполнить плановое задание по выпуску трамваев на линию Барнаульский "Горэлектротранс" каждый будний день не выполняет плановое задание по выпуску трамваев на линию, из-за чего горожане вынуждены долго ждать свой транспорт.

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