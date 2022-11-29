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«Бостон» в 7-м матче подряд забрасывает 16 и более 3-очковых. Это повторение рекорда НБА

«Селтикс» в понедельник крупно обыграли «Хорнетс» (140:105), реализовав 24 из 52 дальних бросков. «Бостон» в седьмой игре подряд забрасывает 16 и более 3-очковых.

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