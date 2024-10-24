Ивановская область присоединится к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант»

С 1 по 8 ноября 2024 года в девятый раз пройдет Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», в рамках которой жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками, смогут проверить свои знания истории, культуры и традиций народов, проживающих в Российской Федерации.