“Разогнать всех! И, немедленно!” – в Сети призвали Малахова к ответу после скандала с запретом российского флага на его шоу

На съемках очередного выпуска скандального шоу «Привет, Андрей!» произошел скандал. Известного актера-патриота, недавно вернувшегося из зоны СВО, Михаила Мамаева вывели из студии из-за кепки, на которой была эмблема российского флага.
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