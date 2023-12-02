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“Разогнать всех! И, немедленно!” – в Сети призвали Малахова к ответу после скандала с запретом российского флага на его шоу

“Разогнать всех! И, немедленно!” – в Сети призвали Малахова к ответу после скандала с запретом российского флага на его шоу

На съемках очередного выпуска скандального шоу «Привет, Андрей!» произошел скандал. Известного актера-патриота, недавно вернувшегося из зоны СВО, Михаила Мамаева вывели из студии из-за кепки, на которой была эмблема российского флага.

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Комментарии
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МК
Мария Калинина
Как буд то в чужой стране живем
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
Это дело нельзя так просто замылить!!!!! Наказать недоносков которые не пустили человека на передачу с символикой флагом России!!!!!!
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10 час.
Вячеслав
Россияна вообще пох,они в
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9 час.

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