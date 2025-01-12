За 2024 год в вытрезвитель Тульской области было доставлено 4403 граждан. Об этом ТСН24 сообщили в региональном Минздраве.
В тульский вытрезвитель в 2024 году попали 4403 человека
Комментарии
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Evgeni Velesik
А что, вытрезвители ещё остались в России? Не знал! А я думал что ППС у нас тоже нет, кто их подбирать то будет?
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17 час.
EV
Evgeni Velesik
Вернулся к комментариям, всë равно никого нет, вспомнил анекдот из СССР: идëт мужик пьянущий и горланит "Враги сожгли родную хату.. ". Навстречу люди идут на него, смотрят с сожалением, один так печальнинько спрашивает, что дом сгорел? Да нет, вытрезвитель на Х! Хлыновке!
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17 час.
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