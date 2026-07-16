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Нескучные технологии

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Ученые выяснили механизм доверия соискателей к рекрутам на собеседовании

Ученые выяснили механизм доверия соискателей к рекрутам на собеседовании

В последнее время многие компании все чаще доверяют искусственному интеллекту процесс подбора персонала, и не только на этапе анализа резюме — ИИ уже проводит собеседования через фотореалистичных анимированных аватаров.

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