Ученые выяснили механизм доверия соискателей к рекрутам на собеседовании

В последнее время многие компании все чаще доверяют искусственному интеллекту процесс подбора персонала, и не только на этапе анализа резюме — ИИ уже проводит собеседования через фотореалистичных анимированных аватаров.
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