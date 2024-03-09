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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэй Гилджес-Александер набрал 37 очков в победном матче с «Майами» и повторил клубный рекорд Дюрэнта

Шэй Гилджес-Александер набрал 37 очков в победном матче с «Майами» и повторил клубный рекорд Дюрэнта

Для защитника «Оклахомы» это уже 47-й матч в сезоне с 30 и более набранными очками. Он повторил клубный рекорд, который был установлен Кевином Дюрэнтом в сезоне-09/10 и повторен им в сезоне-13/14.

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