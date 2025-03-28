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«У меня для вас непревзойденное предложение»: журналист пытался «завербовать» немцев в армию и обалдел от ответов

«У меня для вас непревзойденное предложение»: журналист пытался «завербовать» немцев в армию и обалдел от ответов

БлокнотРУ В Германии решили выяснить, насколько немцы готовы пойти служить. Тема актуальная в свете воинственной риторики нового правительства ФРГ и «страшилок» о том, что «русские идут».

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Комментарии
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Катерина
Ева Хугль...  Ещё  одна воинствующая евробаба...  куды  ж  в  Европе  мужики  подевались...
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18 час.
Владимир Барышев
Хугли, этой евровояке, она сама то воевать не пойдет, как и все прочие воинственные  европейские.  фон дер бляйди и калласы?
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15 час.
Катерина
Точно. ..  ей  не  воевать...   Почитала  биографию...  там  даже  детей  нет.
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15 час.
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