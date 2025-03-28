«У меня для вас непревзойденное предложение»: журналист пытался «завербовать» немцев в армию и обалдел от ответов

Ева Хугль... Ещё одна воинствующая евробаба... куды ж в Европе мужики подевались...

Владимир Барышев

Хугли, этой евровояке, она сама то воевать не пойдет, как и все прочие воинственные европейские. фон дер бляйди и калласы?