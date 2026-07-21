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Наш потерянный мир

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Захарова: Зеленский уволил Сырского и Федорова за «успехи ВСУ на поле боя»

Захарова: Зеленский уволил Сырского и Федорова за «успехи ВСУ на поле боя»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об увольнении главы министра обороны Украины Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского, задалась вопросом, не за тех ли «успехи на поле боя» они были уволены, о которых совсем недавно Владимир Зеленский говорил на западных саммитах.

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