Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об увольнении главы министра обороны Украины Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского, задалась вопросом, не за тех ли «успехи на поле боя» они были уволены, о которых совсем недавно Владимир Зеленский говорил на западных саммитах.
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