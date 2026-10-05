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Царьград

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Невская скрылась после отмены приговора о растрате 133 млн рублей

Невская скрылась после отмены приговора о растрате 133 млн рублей

Суд временно приостановил дело Лилии Невской, обвинённой в растрате 133 млн рублей Михаила Тамирова. В июне 2025 года её приговорили к четырём годам колонии, однако в декабре 2025 года приговор был отменён.

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