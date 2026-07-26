Как Ил-96 устроил «тихий скандал» на Западе: Когда российский авиалайнер сделал то, чего от него не ждали

Александр Симаков

Я не буквоед, но какое отношение к самолету ИЛ-96 имеют "инженеры человеческих душ", инженеры высокой и гибкой политики" и т.д.? Если же Вы предлагаете мыслить глобально и абстрактно, то чье политическое решение нужно для того, чтобы нынешних инженеров высокой и гибкой политики (например, Сергея Лаврова) заменить на инженеров высокой квалификации (непонятно, кого в таком случае имел ввиду Андрей Ворожейкин под "бесполезными РУКамиВОДЯЩИМИ болтунами и инженерами высокой квалификации. ) То же самое касается "инженеров человеческих душ - писателей, деятелей культуры, педагогов и воспитателей. Их-то куда и с какого бока Вы желаете прилепить и кого ими заменить? 😀