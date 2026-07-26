Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как Ил-96 устроил «тихий скандал» на Западе: Когда российский авиалайнер сделал то, чего от него не ждали

Как Ил-96 устроил «тихий скандал» на Западе: Когда российский авиалайнер сделал то, чего от него не ждали

  Автор: Игорь Гладников Вы думаете, чтобы шокировать западных экспертов, нужно обязательно показать им гиперзвуковую ракету или танк с невидимой броней? Как бы не так.

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Комментарии
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Артур Будаев
Вся электроника имеет свойство отказывать в самый неподходящий момент.
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1 м.
Александр Симаков
Я не буквоед, но какое отношение к самолету ИЛ-96 имеют &quot;инженеры человеческих душ&quot;, инженеры высокой и гибкой политики&quot; и т.д.?  Если же Вы предлагаете мыслить глобально и абстрактно, то чье политическое решение нужно для того, чтобы нынешних инженеров высокой и гибкой политики (например, Сергея Лаврова) заменить на инженеров высокой квалификации (непонятно, кого в таком случае имел ввиду Андрей Ворожейкин под &quot;бесполезными РУКамиВОДЯЩИМИ болтунами и инженерами высокой квалификации. ) То же самое касается &quot;инженеров человеческих душ - писателей, деятелей культуры, педагогов и воспитателей. Их-то куда и с какого бока Вы желаете прилепить и кого ими заменить?  😀
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1 м.
АС
Анатолий Страшко
Валентина,  вы точно заметили. Я буквоед. а точнее семантик. Семантика это наука о смысле. Вот напишет кто-то очень ......ну разделяя мнение , что краткость -сестра таланта. И доволен собой. А я как &quot;буквоед&quot; сижу и думаю, что этот талант сюда вбросил? Кстати , вот это выражение &quot;краткость сестра таланта&quot; иногда имеет более короткое определение - &quot;пукнул&quot;.
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1 м.