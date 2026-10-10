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Волга взрывает рынок: за три месяца продали более 2 тысяч машин под новым брендом!

Волга — это не просто возвращение легендарного бренда, это настоящий прорыв на российском авторынке. За три месяца с момента официального старта продаж под новым брендом Volga уже удалось зарегистрировать более 2200 автомобилей.

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