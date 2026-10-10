Волга взрывает рынок: за три месяца продали более 2 тысяч машин под новым брендом!

Волга — это не просто возвращение легендарного бренда, это настоящий прорыв на российском авторынке. За три месяца с момента официального старта продаж под новым брендом Volga уже удалось зарегистрировать более 2200 автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым