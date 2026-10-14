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Регионы России

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Минобороны России отчиталось о поражении ключевых объектов энергетики в Харькове и оперативных действиях на фронтах

Минобороны России отчиталось о поражении ключевых объектов энергетики в Харькове и оперативных действиях на фронтах

Минобороны России сообщило о результатах военной операции в Харькове и Харьковской области, в ходе которой российские войска поразили теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), снабжавшую энергетикой объекты военно-промышленного комплекса Украины в регионе.

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