Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Женщину нужно бить»: какую культуру мы завезли в Россию

«Женщину нужно бить»: какую культуру мы завезли в Россию

К чему привело появление в стране миллионов людей, уверенных, что женщину бить можно Анастасия Миронова Писатель, публицист   Даша Зайцева/«Газета.

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Комментарии
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VALERII
в статье все как всегда..видят частности и не видят откуда у этих частностей ноги растут!А растут они из так называемых ДИАСПОР!Попробуй привлечь к ответу какого-то их этих &quot;гастеров&quot; и их детей!И тут же вылезет куча проблем о дискриминации нац меньшинств и проТчая и т.д и тп!!Они живут по СВОИМ ПОНЯТИЯМ! и защищены!!! своими диаспорами!А вот законов НАСТОЯЩИХ! о полномочиях этих диаспор НЕТ!Они себя в России чувствуют ХОЗЯЕВАМИ!!Тогда давайте,в конце-концов ,создавать диаспоры для РОССИЯН!,если думцы никак до этого САМИ!! не могут додуматься!! Живут в каком-то своем мире,жируют на народные деньги и ДЕЛАЮТ ВИД,что работают! &quot;Просто хочется рвать и метать!&quot; и уже не остаётся никаких &quot;дамских слов&quot;,кроме ненормативной лексики ,чтобы оценить их работу!!😡😝
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4 час.
Владимир Соколов
закон у нас запрещает сопротивляется. поэтому ваше желание хорошее, но законом наказуемое.
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2 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Что мешает выгнать все эти 6 миллионов ишаков, официальные данные (мать иху!..),  на их историческую родину! Денег нету? Оправить за счет тех уродов, кто открыл для них этот &quot;зеленый коридор&quot;...
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1 час.

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