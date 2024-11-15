«Женщину нужно бить»: какую культуру мы завезли в Россию

VALERII

в статье все как всегда..видят частности и не видят откуда у этих частностей ноги растут!А растут они из так называемых ДИАСПОР!Попробуй привлечь к ответу какого-то их этих "гастеров" и их детей!И тут же вылезет куча проблем о дискриминации нац меньшинств и проТчая и т.д и тп!!Они живут по СВОИМ ПОНЯТИЯМ! и защищены!!! своими диаспорами!А вот законов НАСТОЯЩИХ! о полномочиях этих диаспор НЕТ!Они себя в России чувствуют ХОЗЯЕВАМИ!!Тогда давайте,в конце-концов ,создавать диаспоры для РОССИЯН!,если думцы никак до этого САМИ!! не могут додуматься!! Живут в каком-то своем мире,жируют на народные деньги и ДЕЛАЮТ ВИД,что работают! "Просто хочется рвать и метать!" и уже не остаётся никаких "дамских слов",кроме ненормативной лексики ,чтобы оценить их работу!!😡😝