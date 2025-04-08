Александр Колун: "Когда юмор используют как оружие - он часто стреляет в тебя"

Когда ты юмор пытаешься использовать как оружие - это оружие очень часто стреляет против тебя. Такое мнение высказал сооснователь, автор и актер Comedy Street Александр Колун, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.