Александр Колун: "Когда юмор используют как оружие - он часто стреляет в тебя"

Когда ты юмор пытаешься использовать как оружие - это оружие очень часто стреляет против тебя. Такое мнение высказал сооснователь, автор и актер Comedy Street Александр Колун, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.
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