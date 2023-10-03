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4 октября православные христиане отмечают Отдание праздника Воздвижения Креста Господня

4 октября православные христиане отмечают Отдание праздника Воздвижения Креста Господня

Можно ли 4 октября работать, убираться, квасить капусту и ходить на кладбище в Отдание праздника Воздвижения Креста Господня — о чем просить 4 октября православные христиане отмечают Отдание праздника Воздвижения Креста Господня.

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