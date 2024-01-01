Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Глубокий подтекст песни, патриотического бунтаря", - лидер ДДТ и его новый "шедевр о России"

"Глубокий подтекст песни, патриотического бунтаря", - лидер ДДТ и его новый "шедевр о России"

Politiki.net Когда то лидера группы ДДТ Юрия Шевчука именовали не иначе чем: — «Культурным слоем, который множит мощь и величие России".

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