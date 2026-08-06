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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Были депутаты, которые в прямом смысле слова обещали грохнуть, а через годы приглашали в парламент обсуждать проблемы спорта»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как к 90-е работал в казино.  — Казино «Карусель» — хорошо известная всем история.

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