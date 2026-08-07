Два часа операции и трепанация черепа: озвучены подробности о состоянии ребенка, которого сбил квадроцикл в Приморье

Девочку смогли вернуть к жизни ВЛАДИВОСТОК, 7 августа, ФедералПресс. Семилетняя девочка из Хабаровска поступила в реанимацию Находкинской больницы в критическом состоянии после наезда квадроцикла на пляже у туристического комплекса под Находкой.
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