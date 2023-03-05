Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Рублев о турнире в Дубае: «Отличная неделя. Надеюсь, что и дальше буду прибавлять – улучшать мне нужно многое»

Андрей Рублев подвел итоги турнира в Дубае. Он защищал титул и дошел до финала, где проиграл Даниилу Медведеву.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх