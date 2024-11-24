Как просыпаться даже зимой быстро и быть бодрым

Внутренние биологические часы, или хронотип человека, имеют гибкую структуру и поддаются изменениям. Даже если вы всегда считали себя "совой" и испытывали трудности с утренними подъемами, это не приговор — изменить привычку возможно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии