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Как просыпаться даже зимой быстро и быть бодрым

Как просыпаться даже зимой быстро и быть бодрым

Внутренние биологические часы, или хронотип человека, имеют гибкую структуру и поддаются изменениям. Даже если вы всегда считали себя "совой" и испытывали трудности с утренними подъемами, это не приговор — изменить привычку возможно.

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Комментарии
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Maxim
Настойка родиолы розовой (золотой корень), принимаю каждый год, когда - мало света..
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