© Global Look PressНа Кубани полиция задержала троих подростков за поджог на железной дороге. Об этом в своем Telegram-канале сообшил глава Апшеронского района Краснодарского края Алексей Передереев.
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