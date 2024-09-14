Байден заявил, что не думает много о Путине после его предупреждения об ударах

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о последствиях применения Украиной западных вооружений большой дальности для ударов по территории РФ, которую страны Запада признают в качестве таковой.
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