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Ряд читинских котельных предложили перевести на экотопливо

Ряд читинских котельных предложили перевести на экотопливо

Министерство природных ресурсов Забайкальского края предложило запретить использование жидкого и твердого топлива, кроме древесных пеллет и брикетов, в котельных Читы и Читинского района, подключенных к централизованному теплоснабжению.

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