Ряд читинских котельных предложили перевести на экотопливо

Министерство природных ресурсов Забайкальского края предложило запретить использование жидкого и твердого топлива, кроме древесных пеллет и брикетов, в котельных Читы и Читинского района, подключенных к централизованному теплоснабжению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии