История с главарём узбекской диаспоры продолжается. Процесс пошёл. Усман Баратов на нарах

Вот знаете, если честно - достали. Как только начали прижимать хвосты мигрантам, отрезая от пособий, льгот и прочих плюшек, они сразу дружно "почему-то" засобирались домой, а из "братских республик", поставляющих нам "ценных специалистов" послышались недовольные вопли с самой верхушки власти.
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