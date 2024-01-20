История с главарём узбекской диаспоры продолжается. Процесс пошёл. Усман Баратов на нарах

Вот знаете, если честно - достали. Как только начали прижимать хвосты мигрантам, отрезая от пособий, льгот и прочих плюшек, они сразу дружно "почему-то" засобирались домой, а из "братских республик", поставляющих нам "ценных специалистов" послышались недовольные вопли с самой верхушки власти.