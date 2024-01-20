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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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История с главарём узбекской диаспоры продолжается. Процесс пошёл. Усман Баратов на нарах

История с главарём узбекской диаспоры продолжается. Процесс пошёл. Усман Баратов на нарах

Вот знаете, если честно - достали. Как только начали прижимать хвосты мигрантам, отрезая от пособий, льгот и прочих плюшек, они сразу дружно "почему-то" засобирались домой, а из "братских республик", поставляющих нам "ценных специалистов" послышались недовольные вопли с самой верхушки власти.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Лучше под нарами у параши и опущеный без зубов.
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7 час.
AF
ALEKSANDR FOMENKO
Допиз..елась Гюльчетай теперь только вазелин поможет
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7 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Подоят и отпустят, как и всегда
Ответить
2 час.

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