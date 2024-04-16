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Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Балтику», «Зенит» и «Спартак» сыграют в среду

Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Балтику», «Зенит» и «Спартак» сыграют в среду

В среду в рамках Пути РПЛ «Спартак» проведет гостевой матч с «Зенитом». Победители пар попадут в финал Пути РПЛ, а проигравшие – во 2-й этап полуфиналов Пути регионов.

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