Интересная жизнь с Vera Star Тяжела и неказиста, жизнь народного артиста. Именно такими словами можно описать то что сегодня происходит с певцом патриотического жанра Ярославом Дроновым, более известного широкой публики как Шаман.
Кто пытается убрать SHAMAN со сцены. Уже три концерта певца отменены, и это не предел
Комментарии
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Evgenija Palette
"Патриотизм" - как КОСТЬ В ГОРЛЕ для засевших во всех властных структурах ЖИДОВ... Им, как воздух, нужен НАВЯЗАННЫЙ ИМИ в 17-м "ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ", который, несмотря на то, что ЕГО НЕТ, без конца упоминается, как Мантра, сейчас. ( Россия - многонациональная страна...). И ситуацию с Шаманом надо было ждать... (Особенно сейчас, когда в их "КУРЯТНИКЕ" неспокойно...).
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5 час.
Поля Русс
Ярослав умный сильный…он справится с гадюшными завистниками…Сил и терпения Шаману!!
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2 час.
Поля Русс
А его поклонники останутся с ним и поддержит
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2 час.
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