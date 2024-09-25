Кто пытается убрать SHAMAN со сцены. Уже три концерта певца отменены, и это не предел

Evgenija Palette

"Патриотизм" - как КОСТЬ В ГОРЛЕ для засевших во всех властных структурах ЖИДОВ... Им, как воздух, нужен НАВЯЗАННЫЙ ИМИ в 17-м "ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ", который, несмотря на то, что ЕГО НЕТ, без конца упоминается, как Мантра, сейчас. ( Россия - многонациональная страна...). И ситуацию с Шаманом надо было ждать... (Особенно сейчас, когда в их "КУРЯТНИКЕ" неспокойно...).