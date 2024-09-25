Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Кто пытается убрать SHAMAN со сцены. Уже три концерта певца отменены, и это не предел

Кто пытается убрать SHAMAN со сцены. Уже три концерта певца отменены, и это не предел

Интересная жизнь с Vera Star Тяжела и неказиста, жизнь народного артиста. Именно такими словами можно описать то что сегодня происходит с певцом патриотического жанра Ярославом Дроновым, более известного широкой публики как Шаман.

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Комментарии
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Evgenija Palette
&quot;Патриотизм&quot; - как КОСТЬ В ГОРЛЕ для засевших во всех властных структурах ЖИДОВ... Им, как воздух, нужен НАВЯЗАННЫЙ ИМИ в 17-м &quot;ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ&quot;, который, несмотря на то, что ЕГО НЕТ, без конца упоминается, как Мантра, сейчас.   ( Россия - многонациональная страна...). И ситуацию с Шаманом надо было ждать... (Особенно сейчас, когда в их &quot;КУРЯТНИКЕ&quot; неспокойно...).
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5 час.
Поля Русс
Ярослав умный сильный…он справится с гадюшными завистниками…Сил и терпения Шаману!!
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2 час.
Поля Русс
А его поклонники останутся с ним и поддержит
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2 час.

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