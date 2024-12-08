В Скопине рецидивист воровал товар в магазинах

Из магазинов стали пропадать банки с концентратом для приготовления детского питания. Полицейские выяснили, что вор перемещался между магазинами на такси, а затем отправлял краденое по почте в Краснодарский край.
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