В Тюмени построят новый хоккейный стадион за 15 миллиардов рублей

В Тюмени возле «Гипер Ленты» в районе Старого Тобольского тракта построят новый хоккейный стадион. Его примерная стоимость составит 15 миллиардов рублей, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
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