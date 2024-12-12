Cпустя 80 лет: родным сапера передали медаль «За Отвагу», найденную в тамбовском лесу

МОСКВА, 12 декабря, ФедералПресс. Родственники рядового Федора Смагина получили медаль «За отвагу», которую награжденный в 1943 году 32-летний мужчина получил за личное мужество и отвагу, проявленные на фронте.
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