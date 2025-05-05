Возросло число погибших после взрыва в доме на юго-западе Москвы

Собеседник ТАСС сообщил, что три человека погибли в результате взрыва в жилом доме в Москве.<strong>Количество погибших в результате взрыва в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве увеличилось до трех, <a href="https://tass.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии