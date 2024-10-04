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В ФСБ подтвердили причастность ИГ к теракту в «Крокусе»

В ФСБ подтвердили причастность ИГ к теракту в «Крокусе»

«Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ) причастен к организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

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