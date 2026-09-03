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RAF Moscow: Чимаев – Вудли, Садулаев – Браунагель, Малыхин – Рахмани и другие схватки

5 сентября в Москве пройдет турнир по вольной борьбе RAF Moscow. Ивент возглавит схватка между Хамзатом Чимаевым и Тайроном Вудли .

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