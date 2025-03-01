«ЛизаАлерт» Крым: пропал 64-летний житель Севастополя

Крымские волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разместили в соцсети очередную тревожную ориентировку:«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Абрамчук Алексей Владимирович, 64 года, город Севастополь».
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