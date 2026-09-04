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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпион IBF в легком весе Раймонд Мураталла освободил пояс. Одним из претендентов на вакантный пояс станет Артур Субханкулов

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Раймонд Мураталла освободил пояс. В данный момент Мураталла является первым претендентом на пояс чемпиона WBO в первом полусреднем весе, которым сейчас владеет Шакур Стивенсон.

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