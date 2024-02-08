Путин: аналитики убеждали руководство США разделить и подчинить себе Россию

Американские аналитические организации и эксперты, занимавшиеся Советским Союзом со времен Холодной войны, убеждали руководство США создать на территории России квазигосударственные образования и подчинить их себе.
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