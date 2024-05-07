Сообщается о вхождении сухопутных подразделений израильской армии в палестинский Рафах

Израильское командование отдало приказ на начало операции в палестинском Рафахе. К настоящему моменту это один из самых густонаселённых городов мира ввиду того, что к его 150 тысячам постоянного населения прибавилось ещё около миллионов беженцев из центральных и северных районов сектора Газа.