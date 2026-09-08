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Водоканал заплатит екатеринбуржцу 207 тысяч за порчу автомобиля канализационными стоками

Водоканал заплатит екатеринбуржцу 207 тысяч за порчу автомобиля канализационными стоками

Кировский районный суд Екатеринбурга утвердил мировое соглашение между ЕМУП «Водоканал» и 26-летним жителем Екатеринбурга.

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