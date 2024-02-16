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Позитив для оптимистов

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Такер Карлсон побывал в Москве и... стал задавать себе и американцам неудобные вопросы

Такер Карлсон побывал в Москве и... стал задавать себе и американцам неудобные вопросы

  Такер Карлсон взорвал на прошлой неделе информационную бомбу мирового масштаба. Но он использовал визит в Москву и для того, чтобы посмотреть город.

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Комментарии
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валерий наследованный
Мне 75-ть(ещё Сталина захватил) И вот наблюдаю какую картину..Была сов-я власть со своей идеологией..И МЫ(простой РАБОТНЫЙ НАРОД) ИМ верили!Был Сталин- его боготворили! Никитка пришел к власти и Сталина ОПУСТИЛ! и мы ВСЕ вдруг вспомнили,что :&quot; а ведь правда! Сталин был людоедом!&quot;(потому что если не каждый,то ч-з одного имел в ТЕ! времена очень большие проблемы с режимом!!У меня дед лапотник-крестьянин получил 10-ть лет лагерей за то что помог мужику- &quot;кулаку&quot;,который его от голодной смерти спас! и был вместо отца и матери,умерших!Сбежать из- под ареста!) Вот такое было время..Оно было хорошее или плохое? И в советские времена простой народ жил бедновато,но ДРУЖНО!(я не имею в виду Москву,а глубинку!) Мы были ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ ! чем сейчас..И получается какая-то хрень..Чем богаче народ живёт- тем он больше чем-то недоволен! И все-то ему мало! и всё-то не так! Чего нам только ни обещали! Даже КОММУНИЗМ(в 1980-м году)!Это когда :&quot; От каждого по способностям,и КАЖДОМУ!! ПО ПОТРЕБНОСТЯМ!&quot; Вчитайтесь в этот лозунг!Т.е я могу совсем не работать(нет способностей!),а жить так же как сосед,который пашет в литейке в 3 смены без отдыха! И мы в это ВЕРИЛИ! И вот настало время..В магазинах вАлом всего,в очередях по 30-40-к человек  за обглоданным мослом,который почему-то тогда назывался МЯСОМ-не стоим..А недовольных почему-то прибавилось!Мля! ПОЧЕМУ??!!😡
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1 д.
Элина Морозова
Такая психология  у многих. Сколько не имеет-все равно мало.
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16 час.

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