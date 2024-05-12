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Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. ЦСКА примет «Зенит» в 4-м матче серии

Московский ЦСКА примет санкт-петербургский «Зенит» во второй домашней игре полуфинала (2-1). Единая лига ВТБ Плей-офф 1/2 финала (до четырех побед) Четвертый матч ЦСКА – Зенит Дата проведения 12 мая, 16.

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