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Царьград

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Академия «Трактор» стала второй в рейтинге школ КХЛ

Академия «Трактор» стала второй в рейтинге школ КХЛ

Континентальная хоккейная лига обнародовала очередной, уже четвертый по счету, рейтинг эффективности детских тренеров и спортивных школ.

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