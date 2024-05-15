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Морис после 1:2 с «Бостоном»: «Привнес во «Флориду» немного ненормативной лексики. Черт возьми, в этом я хорош»

В матче второго раунда Кубка Стэнли «Пантерс» уступили «Бостону» со счетом 1:2 (3-2 в серии). После первого периода команда проигрывала 0:1 (4:13 по броскам в створ).

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