АЗС закрылись: в Сириусе ввели временные ограничения

Работа автозаправочных станций временно приостановлена на федеральной территории Сириус. Решение принято из соображений безопасности, сообщил глава администрации территории Дмитрий Плишкин.
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