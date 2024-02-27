Как только появилась информация о том, что 28 февраля в Приднестровье могут поднять вопрос о присоединении свободного региона к России, во избежание насильственных действий со стороны боевиков "страны 404", высшее руководство НАТО публично заявило о всесторонней поддержке Молдовы, направленной против Москвы.