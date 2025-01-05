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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арбитр Алиби не будет обслуживать матчи казахстанской медиалиги. Из-за его решения 2Drots ушли с поля в финале прошлогоднего турнира

«Алиби не будет судить на ближайшем турнире, к сожалению или к счастью. Причина? Мне не хотелось, чтобы команды были в шоке.

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