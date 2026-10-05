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Аргументы и Факты

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Профессор Миршаймер: российские удары по тылам ослабляют силы ВСУ

Профессор Миршаймер: российские удары по тылам ослабляют силы ВСУ

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что российские удары по объектам тыловой инфраструктуры Украины влияют на возможности украинских сил на передовой.

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