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Царьград

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Министр Кении подтвердил первый случай Эболы в Найроби

Министр Кении подтвердил первый случай Эболы в Найроби

Министерство здравоохранения Кении подтвердило первый случай Эболы в Найроби. Пациент, который жил семь лет в ДРК, прибыл 3 октября через Уганду.

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