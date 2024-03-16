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Петржела уверен, что «Зенит» победит «Спартак» в Кубке: «Ничья была случайностью»

Команды встретятся в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.  «Конечно, «Зенит» победит. Ничья в первой игре была случайностью!» – сказал бывший главный тренер «Зенита» Напомним, в пятницу состоялась жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России: ЦСКА сыграет с «Балтикой», а «Зенит» – со «Спартаком».

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